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В Винницкой области в лобовой аварии грузовиков погибли два водителя

Новина українською → Винница, Воскресенье 25 апреля 2021 16:01
В Винницкой области в лобовой аварии грузовиков погибли два водителя Фото: место ДТП с двумя грузовиками в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 25 апреля в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Водители погибли на месте происшествия, еще один пострадавший госпитализирован с травмами.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что авария произошла в районе 00:30 на автодороге Немриров-Гайсин. Два грузовых автомобиля Mercedes и DAF столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, на встречную полосу выехал водитель фуры DAF, что привело к лобовому столкновению.

В результате ДТП погиб 45-летний водитель грузовика Mercedes, житель Черновицкой области, и 33-летний мужчина из Одесской области, он находился за рулем фуры DAF. Еще один человек госпитализирован с травмами.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Фото: место ДТП с двумя грузовиками в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Напомним, 23 апреля в Сумах пьяный водитель на автомобиле Renault снес забор районного отдела полиции. Пострадавших в результате инцидента не было.

Отметим, ранее сообщалось, что в Украине подняли штрафы за пьяное вождение. За первое нарушение полагается штраф 17 000 гривен и лишение водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в размере 34 000 гривен с лишением прав на три года.

До этого под Львовом пьяный водитель устроил гонки и перестрелку с полицией.

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