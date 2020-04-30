ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепропетровской области возобновили работу более 150 рынков

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 18:05
В Днепропетровской области возобновили работу более 150 рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рынки будут работать при условии соблюдения мер безопасности

В Днепропетровской области с сегодняшнего дня разрешено возобновление работы продовольственных рынков в условиях карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.

Так, на сегодняшнем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала решение Кабмина относительно открытия продовольственных рынков. В Днепропетровской области возобновят работу 154 продовольственные рынки.

"Рынки будут работать при условии соблюдения строгих мер безопасности. Продавцы и посетители должны быть в масках, держать социальную дистанцию. На входе - обязательный температурный скрининг. Должна проводиться постоянная дезинфекция всех поверхностей и помещений", - заявил председатель ОГА Александр Бондаренко.

Отмечается, что соблюдение противоэпидемических требований рынками будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы. На каждом рынке должны работать минимум двое инспекторов. В случае выявления нарушений рынки могут закрывать на определенный период.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия ТЭБ и ЧС Львовского горсовета позволила возобновить работу продовольственных рынков с 1 мая. Рынки смогут работать только с соблюдением условий карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе руководители рынков отказались возобновлять работу торговых точек из-за роста заболеваемости коронавирусом. В связи с отказом предпринимателей местные власти решили не открывать рынки до 11 мая.

Черкассы открывают магазины и парки, несмотря на запрет Кабмина Зеленский поручил подготовить план выхода из карантина
Новости Украины рынокДнепропетровская областькарантинКоронавирус
News
On Top