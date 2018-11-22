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У Києві відключили воду на 5 вулицях через аварію на мережі водопостачання

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 10:37
У Києві відключили воду на 5 вулицях через аварію на мережі водопостачання
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ремонтники обіцяють полагодити пошкодження протягом доби

У Києві вранці, 22 листопада, мешканці п'яти вулиць залишились без холодної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 ремонтники ліквідують пошкодження на мережі холодного водопостачання. Унаслідок цього, тимчасово немає води за наступними адресами: 

  • пр-т. Соборності, 12; 
  • вул. Табірна, 36-38; 
  • вул. Шепетівська, 10;
  • вул. Шевченка, 149-193; 
  • вул. Борщагівська 126.

У "Київводоканалі" уточнили, що бригади полагодять пошкодження протягом доби.

У Києві відключили воду на 5 вулицях через аварію на мережі водопостачання

Нагадаємо, учора 21 листопада ввечері через аварію на водогоні холодну воду відключили мешканцям 21 вулиці. А днем раніше, 20 листопада, водопостачання було відсутнє у будинках 18 вулиць.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.

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