У Києві відключили воду на 5 вулицях через аварію на мережі водопостачання

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ремонтники обіцяють полагодити пошкодження протягом доби

У Києві вранці, 22 листопада, мешканці п'яти вулиць залишились без холодної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 ремонтники ліквідують пошкодження на мережі холодного водопостачання. Унаслідок цього, тимчасово немає води за наступними адресами:

пр-т. Соборності, 12;

вул. Табірна, 36-38;

вул. Шепетівська, 10;

вул. Шевченка, 149-193;

вул. Борщагівська 126.

У "Київводоканалі" уточнили, що бригади полагодять пошкодження протягом доби.

Нагадаємо, учора 21 листопада ввечері через аварію на водогоні холодну воду відключили мешканцям 21 вулиці. А днем раніше, 20 листопада, водопостачання було відсутнє у будинках 18 вулиць.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.