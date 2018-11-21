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Число улиц в Киеве без холодной воды превысило 20

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 16:09
Число улиц в Киеве без холодной воды превысило 20
Иллюстративное фото (vinvk.com.ua)

Аварийные бригады "Киевводоканала" обещают отремонтировать поломки за сутки

В Киеве в среду, 21 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что по состоянию на 16:00 21 ноября аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • пр-т. Победы, 23А;
  • Железнодорожное шоссе, 47;
  • бул. Дружбы Народов, 14;
  • ул. Бусливска, 15;
  • ул. Щекавицкая, 2/8, 3/9;
  • ул. Тампере, 6, 8А, 8Б, 10А;
  • пр-т. Соборности, 18А, 16А, 16, 18, 12В;
  • ул. Григория Чупринки, 5, 6;
  • пр-т. Мира, 9А, 11;
  • ул. Голосеевская, 12;
  • ул. Даниила Щербаковского, 49Б, 49В, 49Г;
  • ул. Маршала Малиновского, 23/27;
  • ул. Маршала Жукова 45В, 45Б;
  • пр-т. Лесной, 17В, 23А;
  • ул. Милютенко, 23, 36, 38, 38А;
  • ул. Академика Курчатова, 11, 11А.
  • ул. Шепетовская;
  • ул. Шевченко с 1 по 42;
  • ул. Котляревского;
  • ул. Охтырская с 1 по 9, с 2 по 6;
  • ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" отметили, что для ликвидации повреждений ремонтникам понадобятся одни сутки.

Число улиц в Киеве без холодной воды превысило 20

Напомним, в "Киевводоканале" сообщили о плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения до конца недели, в связи с чем в домах на отдельных улицях столице по несколько суток не будет холодной воды. На отдельных улицах Киева воды не будет к вечеру 24 ноября.

Добавим, что в Киеве 13 ноября вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

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