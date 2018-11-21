Число улиц в Киеве без холодной воды превысило 20

Аварийные бригады "Киевводоканала" обещают отремонтировать поломки за сутки
В Киеве в среду, 21 ноября, количество улиц, где отключили холодную воду в связи с авариями на сетях водоснабжения, достигло 21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что по состоянию на 16:00 21 ноября аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
В "Киевводоканале" отметили, что для ликвидации повреждений ремонтникам понадобятся одни сутки.
Напомним, в "Киевводоканале" сообщили о плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения до конца недели, в связи с чем в домах на отдельных улицях столице по несколько суток не будет холодной воды. На отдельных улицах Киева воды не будет к вечеру 24 ноября.
Добавим, что в Киеве 13 ноября вечером на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды был настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.