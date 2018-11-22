В Києві відключили воду на 15 вулицях через аварію на мережі водопостачання

У "Київводоканалі" уточнили, що бригади полагодять пошкодження протягом доби
У Києві сьогодні, 22 листопада, станом на 16:00, 15 вулиць залишились без холодної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначається, ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.
Внаслідок цього, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
У "Київводоканалі" уточнили, що бригади полагодять пошкодження протягом доби.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві без холодної води залишились мешканці 5 вулиць.
Нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.