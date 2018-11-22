В Києві відключили воду на 15 вулицях через аварію на мережі водопостачання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У "Київводоканалі" уточнили, що бригади полагодять пошкодження протягом доби

У Києві сьогодні, 22 листопада, станом на 16:00, 15 вулиць залишились без холодної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською.

Внаслідок цього, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Академіка Ромоданова 6/29;

вул. Гоголівська, 15;

вул. Бульварно-Кудрявська 30/13, 32, 34;

Залізничне шосе 47;

пр-т. Соборності, 12В;

вул. Табірна, 36,38;

пр-т. Володимира Маяковського 23, 25, 27/1;

вул. Архітектора Ніколаєва, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11;

вул. Космічна, 1/10, 3, 5;

вул. Шепетівська;

вул. Шевченка, 149-193;

вул. Федьковича з 1 по 4;

пров. Федьковича з 3 по 6;

пров. Каменярів з 1по 14А;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" уточнили, що бригади полагодять пошкодження протягом доби.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві без холодної води залишились мешканці 5 вулиць.

Нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.