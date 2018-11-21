В Киеве отключили воду на 10 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ремонтники обещают починить повреждения в течение суток

В Киеве жителям десяти улиц отключили холодную воду из-за аварии на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Київводоканалу".

Отмечается, что по состоянию на 10:00 21 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

Вследствие этого временно отключили воду жителям по следующим адресам:

пр-т. Победы, 23А;

Железнодорожное шоссе, 47;

ул. Голосеевская, 12;

ул. Даниила Щербаковского, 49Б, 49В, 49Г;

ул. Маршала Жукова 45В, 45Б;

пр-т. Лесной, 17В, 23А;

ул. Шепетовская;

ул. Шевченко с 1 по 42;

ул. Котляревского;

ул. Борщаговская, 126.

В "Киевводоканале" уверяют, что ликвидируют повреждения в течение суток.

Напомним, утром 20 ноября в Киеве холодной воды не было на 9 улицах. А ближе к вечеру воды не было уже на 18 улицах. Причиной стала авария на сети водоснабжения.

Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.