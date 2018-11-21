В Киеве отключили воду на 10 улицах из-за аварии на сети водоснабжения

Ремонтники обещают починить повреждения в течение суток
В Киеве жителям десяти улиц отключили холодную воду из-за аварии на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Київводоканалу".
Отмечается, что по состоянию на 10:00 21 ноября ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.
Вследствие этого временно отключили воду жителям по следующим адресам:
В "Киевводоканале" уверяют, что ликвидируют повреждения в течение суток.
Напомним, утром 20 ноября в Киеве холодной воды не было на 9 улицах. А ближе к вечеру воды не было уже на 18 улицах. Причиной стала авария на сети водоснабжения.
Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что тарифы на тепло и горячую воду с декабря 2018 года могут вырасти на 16%.