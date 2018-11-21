У Києві відключили воду на 10 вулицях через аварію на мережі водопостачання

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Ремонтники обіцяють полагодити пошкодження протягом доби

У Києві мешканцям десяти вулиць відключили холодну воду через аварію на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що станом на 10:00 21 листопада ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Через це тимчасово відключили воду мешканцям за наступними адресами:

пр-т. Перемоги, 23А;

Залізничне шосе, 47;

вул. Голосіївська, 12;

вул. Данила Щербаківського, 49Б, 49В, 49Г;

вул. Маршала Жукова 45В, 45Б;

пр-т. Лісовий, 17В, 23А;

вул. Шепетівська;

вул. Шевченка з 1 по 42;

вул. Котляревського;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" запевняють, що ліквідують пошкодження протягом доби.

Нагадаємо, вранці 20 листопада у Києві холодної води не було на 9 вулицях. А ближче до вечора води не було вже на 18 вулицях. Причиною стала аварія на мережі водопостачання.

Нагадаємо, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду з грудня 2018 року можуть зрости на 16%.