В Киеве отключили холодную воду жителям 12 улиц

Холодное водоснабжение обещают восстановить в течение суток
В Киеве в понедельник, 3 декабря, отключили холодную воду на 12 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение суток. Подача воды временно прекращена по следующим адресам:
Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, являются старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.
Ранее РБК-Украина сообщало, что задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2018 года составляла 39,2 млрд грн, что на 1,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее.