В Киеве отключили холодную воду жителям 12 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Холодное водоснабжение обещают восстановить в течение суток

В Киеве в понедельник, 3 декабря, отключили холодную воду на 12 улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение суток. Подача воды временно прекращена по следующим адресам:

ул. Дорогожицкая, 7;

ул. Сергея Гусовского, 2, 2А;

ул. Амвросия Бучмы, 5/1, 7А;

пр-т. Павла Тычины, 11А, 11Б, 13;

пр-т. Георгия Гонгадзе, 20, 20Э;

ул. Приречная, 9, 11;

пр-т. Маршала Рокоссовского, 8;

бул. Перова, 2;

пр-т. Владимира Маяковского, 1, 1А, 1Б,3, 3А, 3Б;

ул. Монтажников с 84 по 123;

ул. Нечуя-Левицкого с 18 по 38;

ул. Полевая, 33/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

Напомним, недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, являются старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.

Ранее РБК-Украина сообщало, что задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2018 года составляла 39,2 млрд грн, что на 1,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее.