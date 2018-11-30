В Киеве отключили холодную воду жителям 10 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Киевводоканал" обещает восстановить подачу холодной поды в течение суток

В Киеве в пятницу, 30 ноября, отключили холодную воду на десяти улицах в связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканалу".

Отмечается, что аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение одних суток. Подача воды временно прекращена по следующим адресам:

ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;

пров. Бутишев, 13, 17;

ул. Редутна, 38, 40, 42, 44;

ул. Желябова, 4, 6;

ул. Кирилловская, 170;

ул. Тулузы, 3, 3А, 5;

ул. Левка Мациевича, 5;

ул. Василия Липковского, 35А;

ул. Гладкивская, 8;

ул. Генерала Тупикова, 11.

Напомним, в Киеве в четверг, 29 ноября, отключили холодную воду на 24 улицах в связи с прорывами на сетях водоснабжения.

Недавно в "Киевводоканале" объяснили, что причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе в столице, который наблюдается в течение последних нескольких месяцев, есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глыбочицкой. Проблему обещают решить в ближайшее время.