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У Києві відключили холодну воду жителям 12 вулиць

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 15:52
У Києві відключили холодну воду жителям 12 вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Холодне водопостачання обіцяють відновити протягом доби

У Києві у понеділок, 3 грудня, відключили холодну воду на 12 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що аварійні бригади підприємства наразі працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють відремонтувати все протягом однієї доби. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами: 

  • вул. Дорогожицька, 7; 
  • вул. Сергія Гусовського, 2, 2А;
  • вул. Амвросія Бучми, 5/1, 7А; 
  • пр-т. Павла Тичини, 11А, 11Б, 13;
  • пр-т. Георгія Гонгадзе, 20, 20Е; 
  • вул. Прирічна, 9, 11; 
  • пр-т. Маршала Рокоссовського, 8; 
  • бул. Перова, 2; 
  • пр-т. Володимира Маяковського, 1, 1А, 1Б,3, 3А, 3Б; 
  • вул. Монтажників з 84 по 123; 
  • вул. Нечуя-Левицького з 18 по 38;
  • вул. Польова, 33/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

У Києві відключили холодну воду жителям 12 вулиць

Нагадаємо, нещодавно у "Київводоканалі" пояснили, що причиною поширенння неприємних запахів у Подільському районі столиці, який спостерігається протягом останніх кількох місяців, є старі колектори, розташовані в районі вулиці Глибочицької. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2018 року становила 39,2 млрд грн, що на 1,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. 

 

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