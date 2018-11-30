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Задолженность населения по оплате ЖКУ за октябрь выросла на 1 млрд гривен

Новости » Экономика    30.11.2018 - 16:46
Задолженность населения по оплате ЖКУ за октябрь выросла на 1 млрд гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцы в октябре оплатили лишь 77% начисленных сумм

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2018 года составила 39,2 млрд грн, что на 1,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец октября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 18,0 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,2 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии - 4,0 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2018 года составили 871,7 грн.

Согласно данным Госстата, в октябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,1 млрд грн (77,5% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,0 млрд грн (110,4%).

Задолженность населения по оплате ЖКУ за октябрь выросла на 1 млрд гривен

Напомним, на конец декабря 2017 года украинцы задолжали за ЖКУ 32,3 млрд грн. В том числе задолженность населения по оплате за газоснабжение составила 12,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 3,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за электроэнергию - 3,6 млрд грн. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2017 года составляли 1476,4 грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2018 года получали 1497,1 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.

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Новости Украины ЖКХдолгГосударственная служба статистики
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