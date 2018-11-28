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В "Киевводоканале" объяснили причину неприятного запаха в Подольском районе

Новости » Общество    28.11.2018 - 15:05
В "Киевводоканале" объяснили причину неприятного запаха в Подольском районе
Фото: коллектор (facebook.com/vodokanal)

Неприятные запахи распространяются с колекторов на Глыбочицкой

Причиной распространения неприятных запахов в Подольском районе Киева есть старые коллекторы, расположенные в районе улицы Глубочицкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Київводоканалу".

Отмечается, что работники предприятия в сентябре и октябре 2018 года проводили осмотры узлов переключений в канализационной сети для выяснения причин и мест распространения неприятных запахов по Глыбочицкой.

В &quot;Киевводоканале&quot; объяснили причину неприятного запаха в Подольском районе

 

"По результатам проведенного анализа определено, что источником распространения неприятных запахов по ул. Глыбочицкой есть старые подводящие коллекторы 1200-1400 мм, которые врезаются в Вторую нить городского канализационного коллектора. Канализационные сети, учитывая свою специфику и накопление газов, требующих естественной фановой вентиляции, но в данном случае, в районе ул. Глыбочицкой есть большое скопление канализационных сетей и перепад уровня сточных вод в канализационных камерах, что влечет за собой сверхнормативный поток газов, которые попадают на поверхность", - отметили в "Киевводоканале".

Работники предприятия загерметизировали крышки люков для прекращения распространения неприятных запахов. Как отмечает директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий, далее необходимо будет установить ситему дезодорации воздуха в смотровых колодцах.

"Сейчас решается вопрос о закупке необходимого оборудования и поиска источника финансирования", - сказал он, добавив, что проблема неприятного запаха на Глыбочицкой будет решена в ближайшее время.

Новицкий подчеркнул, что канализационные сети Киева насчитывают почти 3000 км, свыше 30% из них в крайне изношенном состоянии, поскольку были построены еще в 60-70 годах прошлого века.

Напомним, в Киеве во вторник, 27 ноября, "Киевводоканал" отключил холодную воду на десяти улицах в зв'связи с авариями на сетях водоснабжения.

В Киеве без холодной воды остается 10 улиц "Киевводоканал" обнародовал график отключений воды до конца недели
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