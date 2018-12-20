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У Києві відключили холодну воду на дев'яти вулицях

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 16:13
У Києві відключили холодну воду на дев'яти вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання

У Києві в понеділок, 20 грудня,  відключили холодну воду на дев'яти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Старокиївська, 8/12, 7/9;
  • вул. Канівська, з 15 по 36;
  • вул. Чигиринська, 115, 116, 117, 118, 120;
  • вул. Данила Щербаківського, 43, 45;
  • пр-т. Василя Порика, 12;
  • вул. Андрія Малишка, 19А, 21А, 21Б;
  • вул. Олександра Бойченка, 12А;
  • вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29;
  • вул. Гарматна, 33/1.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу. 

У Києві відключили холодну воду на дев'яти вулицях

Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018. У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.

РБК-Україна повідомляло, що ремонтні роботи на пошкодженому водопроводі під Торецьком (Донбас) розпочалися сьогодні о 09:00. 

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