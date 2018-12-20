У Києві відключили холодну воду на дев'яти вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вода відсутня через пошкодження на мережі холодного водопостачання

У Києві в понеділок, 20 грудня, відключили холодну воду на дев'яти вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Старокиївська, 8/12, 7/9;

вул. Канівська, з 15 по 36;

вул. Чигиринська, 115, 116, 117, 118, 120;

вул. Данила Щербаківського, 43, 45;

пр-т. Василя Порика, 12;

вул. Андрія Малишка, 19А, 21А, 21Б;

вул. Олександра Бойченка, 12А;

вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29;

вул. Гарматна, 33/1.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу.

Нагадаємо, у Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть холодну воду до 28 грудня 2018. У "Київводоканалі" оприлюднили графік відключень води та адреси за якими це буде відбуватися у період з 18 до 28 грудня.

РБК-Україна повідомляло, що ремонтні роботи на пошкодженому водопроводі під Торецьком (Донбас) розпочалися сьогодні о 09:00.