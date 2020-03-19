В Киеве организуют развозку на работу медиков и правоохранителей

В Киеве для тех, у кого работа которых сегодня является особенно важной, городская власть организует развозку к местам работы на период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Среди таких работников - медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Других граждан призывают оставаться дома.

"Только работники, работа которых сегодня является особенно важной: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозку", - говорится в сообщение.

Работодателей призывают перевести работников на режим дистанционной работы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице до завершения карантина.

Метро в Киеве закрыли с 23:00 17 марта. При этом наземный городской транспорт продолжил работать, но введены ограничения на число пассажиров - не более 10. Сообщалось, что до общественного транспорта не будут пускать пассажиров без масок.

Однако 18 марта отсутствие работы метро вызвала пробки на дорогах, а также большие скопления людей в общественном транспорте.