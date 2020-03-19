У Києві організують розвезення на роботу медиків та правоохоронців

У Києві для працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою, міська влада організує розвезення до місць роботи на період карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Серед таких працівників - медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Інших громадян закликають залишатися вдома.

"Лише працівники, робота яких сьогодні є особливо важливою: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, - мають працювати в штатному режимі. Для них влада організує розвезення", - говориться в повідомлення.

Роботодавців закликають перевести працівників на режим дистанційної роботи.

Раніше мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці до завершення карантину.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Повідомлялося, що до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.

Однак 18 березня відсутність роботи метро викликала затори на дорогах, а також великі скупчення людей в громадському транспорті.