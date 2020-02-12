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В Киеве ограничили движение на Северном мосту

Новости » Общество     12.02.2020 - 09:16
В Киеве ограничили движение на Северном мосту
Фото: Северный мост (lookmytrips.com/Roma Barabash)

На мосту проводят ремонтные работы

На Северном мосту временно частично ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

Отмечается, что на мосту проводят ремонтные работы. Движение ограничено с 9:00 до 14:00 12 февраля в направлении Троещины. С 14:00 до 20:00 будут проводиться ремонтные работы в направлении станции метро "Почайна".

В Киеве ограничили движение на Северном мосту

Кроме того, по данным Google Maps, в районе Северного моста образовались пробки из-за двух дорожно-транспортных происшествий. Пробки также на мосту Метро и мосту имени Патона. Затруднено движение транспорта на проспекте Победы.

В Киеве ограничили движение на Северном мостуФото: пробки в Киеве (google.com/maps/place)

Кроме того, в Днепропетровской области закрыли движение автотранспорта для всех категорий на автомобильной дороге М-04-1 Южный обход г. Днепр, км. 0+000 - 18+000. Ограничение будет действовать с 8:30 утра до 13:30 дня.

Ранее сообщалось, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп.

Кроме того, к строительству новой кольцевой дороги вокруг Киева привлекут иностранцев.

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