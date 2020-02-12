У Києві обмежили рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

На мосту проводять ремонтні роботи

На Північному мосту тимчасово частково обмежили рух. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці.

Зазначається, що на мосту проводять ремонтні роботи. Рух обмежено з 9:00 до 14:00 12 лютого у напрямку Троєщини. З 14:00 до 20:00 будуть проводитися ремонтні роботи у напрямку станції метро "Почайна".

Крім того, за даними Google Maps, в районі Північного мосту утворились пробки через дві дорожньо-транспортні пригоди. Пробки також на мосту Метро та мосту імені Патона. Ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги.

Фото: пробки в Києві (google.com/maps/place)

Крім того, в Дніпропетровській області закрили рух автотранспорту для всіх категорій на автомобільній дорозі М-04-1 Південний обхід м. Дніпро, км. 0+000 - 18+000. Обмеження буде діяти з 8:30 ранку до 13:30 дня.

Раніше повідомлялось, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп.

Крім того, до будівництва нової кільцевої дороги навколо Києва залучать іноземців.