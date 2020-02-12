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В Днепропетровской области закрыли движение транспорта на автодороге

Новости » Общество     12.02.2020 - 08:37
В Днепропетровской области закрыли движение транспорта на автодороге
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 8:30 утра до 13:30 дня

В Днепропетровской области закрыли движение автотранспорта всех категорий на автомобильной дороге М-04-1 Южный обход г. Днепр, км. 0+000 - 18+000. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Как отмечается, ограничение будет действовать с 8:30 утра до 13:30 дня.

"В Днепропетровской области в период 08-30 час. до 13-30 час. с целью предупреждения образования заторов и для безопасности водителей было закрыто движение автотранспорта всех категорий на автомобильной дороге М-04-1 Южный обход г. Днепр, км. 0+000 - 18+000", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве ограничат движение транспорта на Северном мосту. Оно связано с проведением ремонтных работ на мосту. В частности, движение будет ограничено с 9:00 до 14:00 12 февраля в направлении Троещины. С 14:00 до 20:00 будут проводиться ремонтные работы в направлении станции метро "Почайна".

РБК-Украина писало, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

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