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Под Киевом построят три новые развязки

Новости » Общество     30.01.2020 - 11:36
Под Киевом построят три новые развязки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Развязки построят на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп

Под Киевом планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что "Укравтодор" объявил закупку работ по строительству транспортных развязок на трасах М-05 Киев - Одесса км 15 + 390, км 21 + 847 и М-06 Киев - Чоп км 21 + 767. Развязки намерены построить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

Планируется, что строительство этих развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры.

Под Киевом построят три новые развязки

Фото: места строительства развязок (ukravtodor.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР планирует дать кредит на реконструкцию трассы Киев-Одесса. Ожидается, что 900 млн евро пойдут на реконструкцию и строительство 340 километров дорог в пяти областях.

Ранее также сообщалось, что к строительству новой кольцевой дороги вокруг Киева привлекут иностранцев.

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