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В Киеве ограничили движение на Северном мосту

Новости » Общество     14.12.2019 - 11:14
В Киеве ограничили движение на Северном мосту
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение движения продлится до 17 часов

Сегодня, 14 декабря, в Киеве частично ограничили движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в период с 8 утра до 17:00 будет частично ограничено движение на Северном мосту. Ограничение вводится в связи с текущим ремонтом покрытия моста. Движение будет закрыто в направлении Троещины.

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняем поэтапно, минимизируя ограничения движения. Будем работать в направлении Троещины", - рассказали в ведомстве.

Світлина від Комунальна корпорація "Київавтодор".

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 14 декабря, в Киеве ограничат движение автомобильного транспорта в туннеле под Севастопольской площадью. Ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 (в направлении ул. Победы) и с 13:00 до 16:00 в направлении Демеевской площади.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работами.

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Новости Украины Киевограничение движенияСеверный мост
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