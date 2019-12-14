У Києві обмежили рух на Північному мосту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху триватиме до 17 години

Сьогодні, 14 грудня, у Києві частково обмежили рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку комунальної корпорації "Київавтодор" в Facebook.

Як повідомляється, сьгодні у період з 8-ї ранку до 17:00 буде частково обмежено рух на Північному мосту. Обмеження вводиться у зв'язку з поточним ремонтом покриття мосту. Рух буде закрито у напрямку Троєщини.

"Ми продовжуємо поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконуємо поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Працюватимемо у напрямку Троєщини", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 14 грудня, у Києві обмежать рух автомобільного транспорту у тунелі під Севастопольською площею. Обмеження будуть діяти із 8:00 до 12:00 (у напрямку просп. Перемоги) та із 13:00 до 16:00 у напрямку Деміївської площі.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.