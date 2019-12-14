ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві обмежили рух на Північному мосту

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 11:14
У Києві обмежили рух на Північному мосту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження руху триватиме до 17 години

Сьогодні, 14 грудня, у Києві частково обмежили рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку комунальної корпорації "Київавтодор" в Facebook.

Як повідомляється, сьгодні у період з 8-ї ранку до 17:00 буде частково обмежено рух на Північному мосту. Обмеження вводиться у зв'язку з поточним ремонтом покриття мосту. Рух буде закрито у напрямку Троєщини.

"Ми продовжуємо поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконуємо поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Працюватимемо у напрямку Троєщини", - розповіли у відомстві.

Світлина від Комунальна корпорація "Київавтодор".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 14 грудня, у Києві обмежать рух автомобільного транспорту у тунелі під Севастопольською площею. Обмеження будуть діяти із 8:00 до 12:00 (у напрямку просп. Перемоги) та із 13:00 до 16:00 у напрямку Деміївської площі.

Також РБК-Україна писало, що у Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, у Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.

Сьогодні в Києві в районі Севастопольської площі обмежать рух Кількість постраждалих в ДТП з маршруткою в Києві зросла вдвічі
Новини України Київограничение движенияСеверный мост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся