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У Києві обмежили рух по мосту Метро

Київ, Четвер 03 грудня 2020 12:31
У Києві обмежили рух по мосту Метро
Фото: міст Метро (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві обмежили рух автотранспорту по мосту Метро через Русанівську протоку. Обмеження діятиме до 13 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На мосту Метро почалися протиаварійні роботи.

Щодня дорожники будуть працювати з 8:00 до 14:00 в напрямку лівого берега. А з 14:00 до 17:00 - в напрямку правого берега.

У Києві обмежили рух по мосту Метро

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції чинної станції.

Крім того, раніше на вулиці Виговського у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали кілька людей, серед них - діти.

Додамо, що у Києві обмежили рух автомобільного транспорту на естакади Південного мосту. Обмеження діятиме 23:00 27 листопада до 6:00 2 грудня.

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