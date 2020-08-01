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В Киеве с 1 августа ограничивают движение на двух улицах и транспортной развязке

Киев, Суббота 01 августа 2020 05:50
В Киеве с 1 августа ограничивают движение на двух улицах и транспортной развязке
Фото: рух запрещен (Автоцентр)
Автор: Инна Собора

Причина - проведение ремонтных работ

В Киеве с 1 августа будут действовать ограничения движения на проспекте Степана Бандеры, улице Большой Китаевской и на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Там будут проводить ремонтные работы.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа. Там начинают ремонт участка между путепроводом на улице Богатырской и проспектом Оболонским.

Старт работ - в ночь на субботу. Обновлять будут покрытие в направлении улицы Елены Телиги. Во время работ движение будут ограничивать частично. Работы на участке продлятся ориентировочно 3 недели.

В Киеве с 1 августа ограничивают движение на двух улицах и транспортной развязкеКроме того, с 7:00 1 августа до 10:00 12 августа на улице Большой Китаевской частично ограничат движение. Там начинается средний ремонт. Покрытие дорожники будут обновлять на участке между улицей Грабовского и Стратегическим шоссе.

В Киеве с 1 августа ограничивают движение на двух улицах и транспортной развязке

Также с 1 августа движение транспорта ограничат в районе транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в Киеве вблизи шести станций метро оборудуют перехватывающие парковки.

РБК-Украина писало, что в Киеве закрыли пешеходную зону на Контрактовой площади, которая работала 3 года.

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