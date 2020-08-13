В Києві обмежать рух на Шулявському шляхопроводі до 20 серпня

Фото: рух заборонено (Автоцентр)

Там влаштовуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття та наноситимуть дорожню розмітку

З 14 до 20 серпня у Києві обмежуватимуть рух транспорту на Шулявському шляхопроводі. Там влаштовуватимуть верхні шари асфальтобетонного покриття та наноситимуть дорожню розмітку.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, роботи триватимуть на основному проїзді та на підходах з боку вулиці В. Гетьмана та вулиці О. Довженко. Таким чином, часткове обмеження руху буде відбуватися із 00:30 14 серпня до 05:00 20 серпня.

Нагадаємо, у Києві протягом серпня на шістьох вулицях обмежуватимуть рух транспорту.

Крім того, у столиці майже на два місяці частково обмежать проїзд по Південному мосту.

Також у Києві з 1 серпня діють обмеження руху на проспекті Степана Бандери, вулиці Великій Китаївській та на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності.