В Киеве ограничат движение на Харьковском шоссе

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 12 апреля до 3 мая

В Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 10:00 12 апреля в связи с проведением работ по ремонту деформационных швов.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве 6 апреля с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на Крутом спуске от вул. Дарвина до Бессарабской площади.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона. С 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

Напомним, 6-7 апреля в столице перекроют Подол и Набережное шоссе до Северного моста в зв'связи с проведением Киевского полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40.