У Києві обмежать рух на Харківському шосе

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть з 12 квітня до 3 травня

У Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв’язку із проведенням робіт із ремонту деформаційних швів.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Києві 6 квітня із 09:00 до 15:00 буде обмежено рух на Крутому узвозі від вул. Дарвіна до Бессарабської площі.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. З 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

Нагадаємо, 6-7 квітня у столиці перекриють Поділ і Набережное шосе до Північного мосту у зв'язку з проведенням Київського напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) за полумарафону. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.