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В Киеве на Крутом спуске ограничат движение транспорта

Новости » Общество    04.04.2019 - 17:20
В Киеве на Крутом спуске ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00 6 апреля

В Киеве 6 апреля с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на Крутом спуске от вул. Дарвина до Бессарабской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что ограниченный движения будут действовать в связи с выполнением работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия в месте выполнения работ.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона. С 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульвара Дружбы Народов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 6-7 апреля перекроют Подол и Набережное шоссе до Северного моста в связи с проведением Киевского полумарафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40.

Отметим, с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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