В Киеве ограничат движение на Броварском проспекте

В Киеве на неделю ограничат движение на Броварском проспекте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 6 по 12 ноября.

"На путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара. Чтобы меньше влиять на трафик с 8:00 до 14:00 работы выполнять в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 - в направлении центра", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 ноября в Киеве ограничили максимальную скорость движения на автодорогах. Согласно новым требования, максимальная скорость автомобиля на дорогах в Киеве не должна превышать 50 км/ч.

Кроме того, с 5 ноября для проведения капитального ремонта закрывают пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста и продлятся до июня 2020 года.

Добавим, что завтра, 6 ноября, ограничат движение по улице Брестской в связи с ремонтными работами. Ограничение бдует дейстовать с 08:00 до 17:00.