В Киеве ограничат движение на Броварском проспекте

Ограничение будет действовать с 6 по 12 ноября
В Киеве на неделю ограничат движение на Броварском проспекте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, ограничение будет действовать с 6 по 12 ноября.
"На путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара. Чтобы меньше влиять на трафик с 8:00 до 14:00 работы выполнять в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 - в направлении центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 5 ноября для проведения капитального ремонта закрывают пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста и продлятся до июня 2020 года.
Добавим, что завтра, 6 ноября, ограничат движение по улице Брестской в связи с ремонтными работами. Ограничение бдует дейстовать с 08:00 до 17:00.