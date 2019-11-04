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В Киеве закрывают на ремонт пешеходный мост

Новости » Общество     04.11.2019 - 17:39
В Киеве закрывают на ремонт пешеходный мост
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ремонтные работы на пешеходном мосту по проспекту Комарова продлятся до июня 2020 года

В Киеве с 5 ноября для проведения капитального ремонта закрывают пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодор".

Сообщает, что ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста и продлятся до июня 2020 года. Проход для пешеходов планируют открыть до конца 2019 года.

"Мы начинаем капитальный ремонт аварийного пешеходного моста через проспект Комарова вблизи улицы Василенко. Будет полностью заменено прогоны, опоры, лестницы, построено лифты. При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов планируется до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Обойти перекрыт путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 ноября в Киеве ограничили максимальную скорость движения на автодорогах. Согласно новым требования, максимальная скорость автомобиля на дорогах в Киеве не должна превышать 50 км/ч.

Также РБК-Украина писало, что Киевсовет подготовил новые правила пользования столичным метрополитеном. Пассажирам запретят перевозку велосипедов и животных без клеток, проводить продажу, а также громко слушать музыку.

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