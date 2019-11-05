У Києві обмежать рух на Броварському проспекті

У Києві на тиждень обмежать рух на Броварському проспекті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 6 по 12 листопада.

"На шляхопроводі на перетині вулиці Кіото і Броварського проспекту починається ремонт консольної частини тротуару. Щоб менше впливати на трафік з 8:00 до 14:00 роботи виконувати в напрямку Броварів. А з 14:00 до 20:00 в напрямку центру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах. Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.

Крім того, з 5 листопада для проведення капітального ремонту закривають пішохідний міст на перетині проспекту Комарова і вулиці Василенка. ремонтні роботи будуть проводитися з-за аварійного стану пішохідного мосту і триватимуть до червня 2020 року.

Додамо, що завтра, 6 листопада, обмежать рух по вулиці Брестській у зв'язку з ремонтними роботами. Обмеження буде дейстовать з 08:00 до 17:00.