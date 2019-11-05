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В Киеве завтра ограничат движение на улице Брестской

Новости » Общество     05.11.2019 - 19:10
В Киеве завтра ограничат движение на улице Брестской
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00

В Киеве в среду, 6 ноября, ограничат движение на улице Брестской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.

"Как и планировалось ранее, на улице Брестской (от дома 12 до ул. Натальи Ужвий) будет проведен ремонт асфальтового покрытия. Работы выполнять по обязательствам застройщика", - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда, работы будут выполняться в два этапа: с 8:00 до 12:00 от дома №12 до улицы Сергея Данченко и с 12:00 до 17:00 от улицы Сергея Данченко до улицы Наталии Ужвий.

В Киеве завтра ограничат движение на улице БрестскойНапомним, с 1 ноября в Киеве ограничили максимальную скорость движения на автодорогах. Согласно новым требования, максимальная скорость автомобиля на дорогах в Киеве не должна превышать 50 км/ч.

Кроме того, с 5 ноября для проведения капитального ремонта закрывают пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста и продлятся до июня 2020 года.

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