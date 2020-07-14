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В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:14
В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час
Фото: дождь (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве будет сильный ветер

В Киеве объявили штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца дня будут порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Также завтра в Сумской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с, ночью значительные дожди.

Отметим, сегодня синоптики прогнозировали дожди, град и штормовой ветер по всей стране. В частности, в центральных и южных областях.

Кроме того, синоптики предупредили о возможных паводках в горных районах западных областей Украины.

Напомним, в Ровенской области из-за сильных дождей произошли затопления домохозяйств.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали о возможных паводках в западных областях из-за непогоды..

Добавим, что в Украине недавно в результате непогоды без света остались 23 населенных пункта, пострадали три области - Киевская, Луганская и Черниговская.

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