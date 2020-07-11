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На западе Украине вечером из-за сильных дождей возможны паводки

Украина, Суббота 11 июля 2020 20:23
На западе Украине вечером из-за сильных дождей возможны паводки
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Опасность сохранится в течение ближайших дней

Сегодня, 11 июля, в западных областях Украины из-за ливней ожидается подъем уровня воды. В горных районах возможен сход селевых потоков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, вечером 11 июля, а также в течение 12 и 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях уровень воды может подняться на 1,3 метра. На реках Закарпатской области на 1 метр уровень воды поднимется 12 июля.

Кроме того, 12 и 13 июля угроза поднятия уровня воды на 0,7 метра будет на реках бассейнов Прута и Серета в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

На реке Стрвяж вблизи села Луки во Львовской области возможен начальный выход воды на заводь. В местах прохождения ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Напомним, по состоянию на 11 июля на западе Украины не осталось ни одного подтопленного населенного пункта.

Добавим, жертвами разрушительных паводков в западных областях Украины стали 4 человека.

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