В центре Украины объявили штормовое предупреждение

Фото: дождь (РБК-Украина)

В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди

В четырех областях объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди, град и штормовой ветер.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня грозы в центральных областях, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.

В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, сегодня прогнозировали, что существенное снижение температуры доберется до юго-востока, в том числе и курортного побережья.

Отметим, что за последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов, меньше всего глобальное потепление отразилось в Ужгороде.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Одновременно июнь оказался жарким и в начале месяца было установлено несколько температурных рекордов.