ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Ровенской области ливень затопил дома и повалил десятки деревьев

Ровенская область, Понедельник 13 июля 2020 11:02
В Ровенской области ливень затопил дома и повалил десятки деревьев
Фото: непогода в Ровенской области dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Также деревья попадали прямо на жилые дома

В Ровенской области резко ухудшилась погода, прошел дождь. В результате затопило домохозяйства и повалило десятки деревьев.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В пгт Гоща спасатели расчищали 500 метров дороги из-за поваленных деревьев. Также деревья попадали прямо на жилые дома в селе Симонов. Из жильцов никто не пострадал.

Фото: непогода в Ровенской области (dsns.gov.ua)

Также на автодороге из пгт Гоща в сторону г. Острога расчистили восемь поваленных деревьев, которые загородили проезд транспорта.

Напомним, синоптики передают резкое ухудшение погодных условий по всей территории Украины, кроме западных областей.

Кроме того, в Одессе из-за пожара в трехэтажном доме, который возник вчера в Приморском районе города на ул. Бунина, отселения требуют 38 жителей.

Отметим, что в Украине в результате непогоды без света остались 23 населенных пункта, пострадали три области - Киевская, Луганская и Черниговская.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ливеньРовенская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь