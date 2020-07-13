В Ровенской области ливень затопил дома и повалил десятки деревьев

Фото: непогода в Ровенской области dsns.gov.ua)

Также деревья попадали прямо на жилые дома

В Ровенской области резко ухудшилась погода, прошел дождь. В результате затопило домохозяйства и повалило десятки деревьев.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В пгт Гоща спасатели расчищали 500 метров дороги из-за поваленных деревьев. Также деревья попадали прямо на жилые дома в селе Симонов. Из жильцов никто не пострадал.

Фото: непогода в Ровенской области (dsns.gov.ua)

Также на автодороге из пгт Гоща в сторону г. Острога расчистили восемь поваленных деревьев, которые загородили проезд транспорта.

Напомним, синоптики передают резкое ухудшение погодных условий по всей территории Украины, кроме западных областей.

Кроме того, в Одессе из-за пожара в трехэтажном доме, который возник вчера в Приморском районе города на ул. Бунина, отселения требуют 38 жителей.

Отметим, что в Украине в результате непогоды без света остались 23 населенных пункта, пострадали три области - Киевская, Луганская и Черниговская.