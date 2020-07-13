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Из-за непогоды без света остались населенные пункты в трех областях

Украина, Понедельник 13 июля 2020 09:40
Из-за непогоды без света остались населенные пункты в трех областях
Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Пострадали Киевская, Луганская и Черниговская области

В Украине в результате непогоды без света остались 23 населенных пункта. Пострадали три области - Киевская, Луганская и Черниговская.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадала Черниговская область, где обесточены 10 населенных пунктов. Еще 9 пунктов остались без света в Луганской и 4 - в Киевской областях.

"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях... К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, сегодня практически на всей территории Украины, кроме западных областей, объявлено штормовое предупреждение, ожидается град, дождь и сильный ветер.

Ранее РБК-Украина писало, что вчера, 12 июля, в результате непогоды без света остались 100 населенных пунктов, большинство из которых - во Львовской области.

Кроме этого сообщалось, что в горных регионах на западе Украины синоптики предупреждали о возможности повышения уровня воды.

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