Фото: подтопленный участок (dsns.gov.ua)

Ожидается повышение уровня воды в реках Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областей

Синоптики предупредили о возможных паводках в горных районах западных областей Украины. Также ожидается повышение уровня воды в реках Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в связи с сильными дождями на реках бассейнов Прут и Сирет ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра, что может привести к сходу селевых потоков.

Также начальный выход воды на заводь возможен в реке Стрвяж вблизи села Лука Самборского района Львовской области.

Кроме этого 13 июля ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,3 метра на реках бассейнов Сян и Днестр (Львовская и Ивано-Франковская области). При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Продолжается опасное превышение уровня воды на реке Припять на 1-3 см в сутки. Существует риск подтопления сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского района в Волынской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ровенской области из-за сильных дождей произошли затопления домохозяйств.

Отметим, днями синоптики предупреждали о возможных паводках в западных областях из-за непогоды.