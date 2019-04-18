В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве вечером 18 апреля образовались многочисленные пробки в центре и на левом берегу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Набережно-Луговой, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Васильковской, Саперно-Слободской, Большой Васильковской, Крещатик, Большой Житомирской. Также пробки на проспектах Победы, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском и на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки. Отметим, что затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки образовались на Днепровской набережной и Харьковском шоссе. На мосту Метро и Южном мосту также пробки.

Напомним, завтра, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта.

Также в пятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.