У Києві утворились численні затори

Ускладнений рух транспорту на Набережному шосе
У Києві ввечері 18 квітня утворились численні затори в центрі та на лівому березі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на данні Google Maps.
На правому березі затори зафіксовані вулицях Набережно-Луговій, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Васильківській, Саперно-Слобідській, Великій Васильківській, Хрещатик, Великій Житомирській. Також пробки на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському та на бульварах Дружби Народів й Лесі Українки. Зазначимо, що ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.
На лівому березі пробки утворились на Дніпровській набережній та Харківському шосе. На мосту Метро та Південному мосту також пробки.
Нагадаємо, завтра, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту.
Також в п'ятницю з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.