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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    18.04.2019 - 18:34
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на Набережном шоссе

В Киеве вечером 18 апреля образовались многочисленные пробки в центре и на левом берегу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Набережно-Луговой, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Васильковской, Саперно-Слободской, Большой Васильковской, Крещатик, Большой Житомирской. Также пробки на проспектах Победы, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Голосеевском и на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки. Отметим, что затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки образовались на Днепровской набережной и Харьковском шоссе. На мосту Метро и Южном мосту также пробки.

Напомним, завтра, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" на прилегающих улицах будет действовать ограничение движения транспорта.

Также в пятницу с 18:00 до 19:00 станции метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" переходят на особый режим работы.

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