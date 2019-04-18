У Києві утворились численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на Набережному шосе

У Києві ввечері 18 квітня утворились численні затори в центрі та на лівому березі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на данні Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані вулицях Набережно-Луговій, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Васильківській, Саперно-Слобідській, Великій Васильківській, Хрещатик, Великій Житомирській. Також пробки на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському та на бульварах Дружби Народів й Лесі Українки. Зазначимо, що ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

На лівому березі пробки утворились на Дніпровській набережній та Харківському шосе. На мосту Метро та Південному мосту також пробки.

Нагадаємо, завтра, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" на прилеглих вулицях діятиме обмеження руху транспорту.

Також в п'ятницю з 18:00 до 19:00 станції метрополітену "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" переходять на особливий режим роботи.