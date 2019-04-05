В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки зафиксированы на правом берегу столицы
В Киеве вечером 5 апреля образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Согласно данных Google, пробки зафиксированы на правом берегу столицы. В частности, на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая, улице Ильенко, улице Дегтяревская, улице Черновола, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, бульваре Дружбы Народов, улице Саперно-Слободская, Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки.
Также пробки возле метро "Выдубичи", "Славутич", "Дружбы Народов", "Площади Льва Толстого", "Университет", "Шулявская", "Лукьяновская", "Берестейская", "Днепр", "Арсенальная".
Отметим, что на левом берегу Киева пробки зафиксированы на проспекте Николая Бажана и Днепровской набережной.
Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.
РБК-Украина писало, что в Киеве 6 апреля с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на Крутом спуске от ул. Дарвина до Бессарабской площади.