В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве вечером 5 апреля образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Согласно данных Google, пробки зафиксированы на правом берегу столицы. В частности, на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая, улице Ильенко, улице Дегтяревская, улице Черновола, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, бульваре Дружбы Народов, улице Саперно-Слободская, Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки.

Также пробки возле метро "Выдубичи", "Славутич", "Дружбы Народов", "Площади Льва Толстого", "Университет", "Шулявская", "Лукьяновская", "Берестейская", "Днепр", "Арсенальная".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Отметим, что на левом берегу Киева пробки зафиксированы на проспекте Николая Бажана и Днепровской набережной.

Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

РБК-Украина писало, что в Киеве 6 апреля с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на Крутом спуске от ул. Дарвина до Бессарабской площади.