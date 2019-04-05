У Києві утворились численні пробки

У Києві ввечері 5 квітня утворились численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Згідно з данних Google, пробки зафіксовані на правому березі столиці. Зокрема, на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Лугова, Набережно-Хрещатицька, вулиці Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Чорновола, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, бульварі Дружби Народів, вулиці Саперно-Слобідська, Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки.

Також пробки біля метро "Видубичі", "Славутич", "Дружби Народів", "Площі Льва Толстого", "Університет", "Шулявська", "Лук'янівська", "Берестейська", "Дніпро", "Арсенальна".

Фото: пробки у Києві (скріншот)

Зазначимо, що на лівому березі Києва пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.

Нагадаємо, у Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії.

РБК-Україна писало, що у Києві 6 квітня із 09:00 до 15:00 буде обмежено рухна Крутому узвозі від вул. Дарвіна до Бессарабської площі.