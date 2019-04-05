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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    05.04.2019 - 19:05
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на правом берегу столицы

В Киеве вечером 5 апреля образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Согласно данных Google, пробки зафиксированы на правом берегу столицы. В частности, на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая, улице Ильенко, улице Дегтяревская, улице Черновола, бульваре Шевченко, улице Саксаганского, бульваре Дружбы Народов, улице Саперно-Слободская, Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки.

Также пробки возле метро "Выдубичи", "Славутич", "Дружбы Народов", "Площади Льва Толстого", "Университет", "Шулявская", "Лукьяновская", "Берестейская", "Днепр", "Арсенальная".

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Отметим, что на левом берегу Киева пробки зафиксированы на проспекте Николая Бажана и Днепровской набережной.

Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.

РБК-Украина писало, что в Киеве 6 апреля с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на Крутом спуске от ул. Дарвина до Бессарабской площади.

 

 

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