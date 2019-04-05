У Києві утворились численні пробки

Пробки зафіксовані на правому березі столиці
У Києві ввечері 5 квітня утворились численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
Згідно з данних Google, пробки зафіксовані на правому березі столиці. Зокрема, на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Лугова, Набережно-Хрещатицька, вулиці Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Чорновола, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, бульварі Дружби Народів, вулиці Саперно-Слобідська, Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки.
Також пробки біля метро "Видубичі", "Славутич", "Дружби Народів", "Площі Льва Толстого", "Університет", "Шулявська", "Лук'янівська", "Берестейська", "Дніпро", "Арсенальна".
Зазначимо, що на лівому березі Києва пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана та Дніпровській набережній.
Нагадаємо, у Києві із 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту шляхопроводом на Харківському шосе через залізничні колії.
РБК-Україна писало, що у Києві 6 квітня із 09:00 до 15:00 буде обмежено рухна Крутому узвозі від вул. Дарвіна до Бессарабської площі.