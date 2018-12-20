В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение в столице осложнено

В Киеве сегодня вечером, 20 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки наблюдаются на мосту Метро. Кроме того, на левом берегу столицы осложнено движение на проспекте Николая Бажана в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Бориспольская", также пробки образовались на Дарнице.

На правмо берегу Киева пробки образовались на Подоле, проспекте Степана Бандеры, ул. Вадима Гетьмана, на проспекте Победы, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко, бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, в районе Бессарабского рынка, на Крещатике, Пушкинской, Большой Житомирской, в районе Львовской площади.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 20 декабря, мужчина упал с моста Метро в реку Днепр. Спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы.

Отметим, по данным синоптиков, завтра в Киеве ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица.