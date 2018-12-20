У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух у столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 20 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори спостерігаються на мосту Метро. Крім того, на лівому березі столиці ускладнено рух на проспекті Миколи Бажана в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Бориспільська", також затори утворилися на Дарниці.

На правмо березі Києва пробки утворилися на Подолі, проспекті Степана Бандери, вул. Вадима Гетьмана, на проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки і Тараса Шевченка, бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, в районі Бессарабського ринку, на Хрещатику, Пушкінській, Великій Житомирській, в районі Львівської площі.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні, 20 грудня, чоловік впав з мосту Метро у річку Дніпро. Рятувальники дістали чоловіка з води та передали працівникам медичної служби.

Відзначимо, за даними синоптиків, завтра в Києві очікуються опади переважно у вигляді снігу, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.