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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    09.11.2018 - 17:36
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 9 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, на правом берегу Киева движение осложнено на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, ул. Саксаганского, ул. Жилянского, ул. Льва Толстого, ул. Вячеслава Черновола, проспекте Победы, ул. Александра Довженко, ул. Борщаговской, проспекте Степана Бандеры, Большой Окружной дороге, на Подоле, частично на Оболони, на Лукьяновке.

Кроме того, осложнено движение на мосту Метро, мосту Патона и на Южном мосту.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Броварском проспекте, в районе станции метро "Левобережная", на Дарницкой площади.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 9 ноября на мосту Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе. 

Кроме того, сообщалось, что в Киеве в субботу, 10 ноября, ограничат движение транспорта на отдельных участках дорог в Святошинском районе столицы.

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