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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    09.11.2018 - 17:36
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 9 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Згідно з даними сервісу, на правому березі Києва рух ускладнено на Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вул. Саксаганського, вул. Жилянського, вул. Льва Толстого, вул. В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, вул. Олександра Довженка, вул. Борщагівській, проспекті Степана Бандери, Великій Окружній дорозі, на Подолі, частково на Оболоні, на Лук'янівці.

Крім того, ускладнено рух на мосту Метро, мосту Патона і на Південному мосту.

На лівому березі Києва пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, Броварському проспекті, в районі станції метро "Лівобережна", на Дарницькій площі.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 9 листопада на мосту Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі.

Крім того, повідомлялося, що в Києві в суботу, 10 листопада, обмежать рух транспорту на окремих ділянках доріг у Святошинському районі столиці.

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