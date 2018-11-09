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В Киеве 9 ноября ограничат движение на мосту Патона

Новости » Общество    09.11.2018 - 14:53
Фото: мост Патона (УНИАН)
Фото: мост Патона (УНИАН)

Ограничение движения на мосту Паона

В Киеве с 9 ноября на мосту Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Отмечается, что в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с бульвара Дружбы Народов на проспект Соборности.

Дату завершения работ и ограничения движения в пресс-службе не сообщают. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В Киеве 9 ноября ограничат движение на мосту Патона

Напомним, в субботу, 10 ноября, в Киеве ограничат движение транспорта в Святошинском районе в столице на отдельных участках дорог. Речь идет об ограничении движения на площади Героев Бреста и перекрестке улиц Львовской и Святошинской.

Добавим, с 24 ноября 2018 в центре Киева будет ограничено движение из-за подготовки к празднованию Нового года. В связи с этим с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

 

 

В Киеве 10 ноября ограничат движение на нескольких участках в Святошинском районе В центре Киева с 24 ноября ограничат движение из-за подготовки к Новому году
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